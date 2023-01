Małgorzata Ohme przytula Mateusza Hładkiego po jego osobistym wyznaniu: "Aż mi się przykro zrobiło"

Małgorzata Ohme i Filip Chajzer to jeden z duetów gospodarzy programu "Dzień Dobry TVN". Często goszczą w studiu Mateusz Hładkiego , dziennikarza TVN i prezentera. W czwartkowym wydaniu zapadła jednak niezręczna cisza .

Osobiste wyznanie Mateusza Hładkiego po słowach Filipa Chajzera. Małgorzata Ohme reaguje

W czwartkowym kąciku show-biznesowym do prowadzących dołączył Mateusz Hładki. Rozmowa dotyczyła powiedzonek rodziców, które najbardziej utkwiły im w pamięci.

"Mięsko zjedz, ziemniaczki możesz zostawić". "Dom to nie hotel" - wymieniał Filip Chajzer.

U mnie też tak było. "Dom to nie hotel". On tak nie miał. Zobacz, on grzeczny był - wtrąciła Ohme, wskazując na Hładkiego.