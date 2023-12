Małgorzata Opczowska przekazała smutne wieści. "Proszę was o modlitwę"

Małgorzata Opczowska podzieliła się z fanami smutną informacją. Gwiazda prosi o pomoc

Jak się okazuje z nowego wpisu Małgorzaty Opczowskiej, gwiazda TVP może spędzić święta w szpitalu. Celebrytka martwi się o zdrowie mamy, która trafiła do szpitala i nie wiadomo, jak długo tam zostanie. Prezenterka nie wyjawiła, co dokładnie dolega kobiecie, jednak prosi fanów o modlitwę i dobre myśli. Bez wątpienia nie jest to łatwa sytuacja dla Opczowskiej. Perspektywa tego, że tak bliska osoba może spędzić święta w szpitalu jest bardzo przygnębiająca i smutna. Jak zdradziła dziennikarka, odkąd odszedł jej tata, to mama stała się dla niej całym światem.