Małgorzata Opczowska spędza świeta w szpitalu: "Takie jest życie. Doceniajcie każdą chwilę w zdrowiu" (FOTO)

Małgorzata Opczowska prosiła o modlitwę. Święta spędza w szpitalu

Kilka dni przed świętami Opczowska wyznała, że była zmuszona porzucić świąteczne przygotowania, ponieważ musiała jechać do szpitala, gdzie trafiła jej mama. Wówczas gwiazda Telewizji Polskiej wystosowała do swoich fanów prośbę o modlitwę za zdrowie ukochanej mamy.

Miałam dziś jechać do mojej ukochanej Mamy do Krakowa i tradycyjnie lepić z nią pierogi i dekorować pierniczki z pomocą mojego synka, ale będzie inaczej... Jadę do szpitala, bo tam jest teraz moja Mama. Jeszcze nie wiem, czy spędzimy Wigilię przy szpitalnym łóżku, czy przy stole. Proszę was o modlitwę i dobre myśli - wyznała Opczowska na Instagramie.