Małgorzata Ostrowska-Królikowska opublikowała zdjęcie znad grobu Pawła Królikowskiego. Padły WZRUSZAJĄCE słowa (FOTO)

Pierwsze dni listopada są szczególnym czasem w ciągu roku, kiedy wspominamy bliskich naszym sercom zmarłych, odwiedzając ich miejsca pochówku i wracając pamięcią do spędzonych z nimi chwil. Dzień Wszystkich Świętych i następujące po nich Zaduszki przywołują także refleksje na temat znanych osobistości, które przeszły do wieczności.

27 luty 2020 r. był dniem, który na zawsze zmienił życie aktorskiego rodu Królikowskich. To właśnie wtedy odeszła głowa rodziny, gwiazdor serialu "Ranczo" i juror show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Paweł Królikowski . Ulubieniec publiczności zmarł w wieku 58 lat po długiej i wyczerpującej walce z guzem mózgu. Pozostawił w żałobie ukochaną żonę , u boku której spędził ponad połowę swojego życia, oraz pięcioro ich dzieci .

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wciąż tęskni za mężem

Choć według znanego powiedzenia "czas leczy rany", popularna aktorka wciąż nie do końca oswoiła się z bolesną stratą. Po śmierci serialowego Kusego Małgorzata Ostrowska-Królikowska rzuciła się w wir obowiązków zawodowych, poświęcając się również pomocy w wychowaniu trojga wnucząt .

Gwiazda telenoweli "Klan" niezwykle mocno dba o to, by pamięć o zmarłym niespełna 4 lata temu artyście pozostała żywa. Wraz z najstarszym synem Antonim przejęła organizację organizowanego latem festiwalu "Po sąsiedzku" krzewiącego polsko-czeską kulturę, którego pomysłodawcą był właśnie Paweł Królikowski. Co jakiś czas publikuje też wspomnienia o zmarłym mężu.