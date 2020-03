Uśmiechnięta Małgorzata Ostrowska-Królikowska spędza czas z rodziną i apeluje o zostanie w domach (FOTO)

Ostatnie tygodnie upływają niezmiennie pod znakiem koronawirusa . Groźna choroba rozprzestrzenia się do coraz dalszych zakątków świata, a aby temu zapobiec rząd każdego kraju prosi swoich obywateli o pozostanie w domach . Oprócz tego odwołane zostały wszystkie imprezy masowe i programy rozrywkowe, a miejsca publiczne zostają zamykane .

Do grona gwiazd, które również apelują o zdrowy rozsądek i stosowanie się do zaleceń, dołączyła właśnie Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Jest to dla aktorki wyjątkowo trudny okres, ponieważ niedawno media obiegła smutna informacja o śmierci jej męża Pawła Królikowskiego.