Małgorzata Ostrowska-Królikowska świętuje Dzień Babci z WNUKIEM! (FOTO)

Pani Małgorzata bardzo straciła w moich oczach, niestety, stanęła murem za synkiem co to się zachować nie umiał porządnie. Zdradził swoją żonę w ciąży a na to nie ma wytłumaczenia. Nie ma chociażby żona była z piekła rodem. Zero seksu, zero uśmiechu, może miała deprsje, może była nieznośna. Nieważne. Ja tez byłam w ciąży straszna ale mój maz trwał przy mnie i moich hormonach. Do dziś jesteśmy razem. A Joanna? Przecież jej ojciec w ciąży jej ciagle groził, ciagle Opozda chora w szpitalu, mówiła o tym. A ten? poszedł bzykać puszczalską sąsiadkę. A matka Antka zamiast po prostu się nie odzywać albo nawet go skarcić publicznie ze nie pochwała takiego zachowania (jak ojciec Chajzera) szła w zaparte ze jej synek taki pokrzywdzony i chory. Jego zdjęcia wstawiała na instagram ze taki on biedny. Żenujące. Dlateho dałam tej kobiecie unfollow i wam polecam to samo. Nie nabijajcie chamom i prostakom oglądalności. Tak samo Marcie Linkiewicz. Przestańcie.