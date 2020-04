Małgorzata Ostrowska-Królikowska wróciła do pracy tuż po pogrzebie męża! "Zgłosiła gotowość już następnego dnia"

Julka. 2 godz. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Mój chłopak zmarł w moich ramionach na zawał serca w wieku 40 lat.Kilka charczeń wydobyło się z jego gardła i potem drgawki ciała pośmiertne, wydalenie fekakii i koniec.Nie byłam w stanie udzielić pierwszej pomocy-resuscytacji krążeniowo oddechowej bo byłam w zbyt wielkim szoku.Leżał w pozycji bezpiecznej na boku i jedyne co zrobiłam to poprosiłam córkę aby podała mi tel i zadzwoniłam po pomoc medyczną.Przyjechali po 5 min i potem dwie godziny reanimacji, wrzuty adrenaliny i nic nie pomogło.Jakbym nie chodziła do pracy a dziecko do przedszkola to ja dziś byłabym w Tworkach.Ktoś musi utrzymać rodzinę i zapłacić rachunki.