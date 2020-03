Małgorzata Ostrowska-Królikowska wyznaje, jak radzi sobie z żałobą w czasie pandemii: "Trzeba zająć się rodziną, domem i poddać się refleksji"

Mam też ogródek, który potrzebuje opieki i praca w nim uspokaja. Polecam to każdemu, kto lubi. Świat teraz przystopował, więc trzeba skorzystać z okazji, by zająć się rodziną, domem i poddać się refleksji - uważa. Najcenniejsze, co mam, to świetne dzieci. Możemy na siebie liczyć. To największa siła i skarb - dodaje.