Małgorzata Ostrowska-Królikowska wróciła na plan "Klanu": "Pracuje teraz bardzo intensywnie"

I bardzo dobrze zrobiła ,Ja też po śmierci męża po tygodniu wróciłam do pracy i dziś po 10latach uważam że to była bardzo słuszna decyzja. Bo po co siedzieć w domu gdzie wszystko co przypomina to można naprawde oszalec a sa dzieci i potrzebują matki Pani Małgosi życzę przede wszystkim wytrwsłości