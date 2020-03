Ilona Ostrowska wspomina ostatnie spotkanie z Pawłem Królikowskim: "Pogadaliśmy od serca. Zdążyłam się pożegnać"

Artur 18 min. temu zgłoś do moderacji 6 14 Odpowiedz

Logiczne ze mowi. I super ze pieknie Go wspomina. Pol zycia zawodowego razem spedzili i sie przyjaznili. Gdyby odmawiala odpowiedzi od razu znalezliby sie tacy ktorzy by jej to wpomnieli, ze pewnie ta przyjazn to na pokaz byla. A tu niespodzianka. Serio w tym durnym swiecie showbizu sa ludzie ktorzy lata sie przyjaznia i sa ze soba do konca...