Paweł Królikowski nie żyje. Katarzyna Skrzynecka żegna aktora we wzruszającym wpisie: "Tak wcześnie nie zabiera się takich ludzi do nieba…"

Zabrany do nieba? Ale ma pojęcie Ludzie to by chcieli od razu do nieba i leżeć jeszcze na chmurce Ale co katolik może wiedzieć Jak ksiądz nawet nie wie A ludzie idą jak ślepi we wszystko co im ksiądz powie Człowiek po śmierci śpi i czeka na zmartwychwstanie Ale żeby o tym wiedzieć trzeba spojrzeć w Biblię Łatwiej uwierzyć w latające aniołki i tęczowy most za tęczowa chmurka Ciemnota!