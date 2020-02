Syn Pawła Królikowskiego żegna ojca wspólną fotografią: "Do zobaczenia, padre"

Icky 27 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

To zerowanie mediow na tej smierci przekracza granice dobrego smaku i przyzwoitosci. Ile jeszcze pojawi sie artykulow o tym,ze kolenna osiba zegna pana Pawla ? Robia to z potrzeby serca a media rzucaja sie na to jak sepy