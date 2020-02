Antek Królikowski żegna zmarłego ojca: "Zawsze będziesz w naszych sercach. Do zobaczenia, Tato"

Klaudia 2 godz. temu zgłoś do moderacji 383 43 Odpowiedz

Masakra coraz więcej gwiazd odchodzi co chwile to ktoś zauważcie ..... ja wracałam właśnie z mężem z Warszawy o byle co zaczęliśmy się tak kłócić zaczął mnie tak poniżać krzyczeć ze jestem nikim ze zmarnowałam mu życie jak zaczęłam plakac to zacząć się śmiać złapałam za klamkę byliśmy na autostradzie miałam ochotę wyskoczyć i się zabić powstrzymał mnie czekający na mnie w domu mały synek :/ mam przerąbane życie - będziemy musieli się pożegnać prędzej czy później ze sobą wiem o tym mimo ze go kocham dopiero jesteśmy niecałe dwa lata po ślubie , w związku 6 ! Co kłótnie jestem wyzywana poniżana bardzo straciłam na swojej wartości czuje się jak zużyty trampek czasem :/