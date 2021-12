Małgorzata Ostrowska-Królikowska WSPOMINA Pawła Królikowskiego pokazując stare rodzinne zdjęcie (FOTO)

Najbliżsi aktora długo nie potrafili poradzić sobie z jego śmiercią. Królikowski zostawił w żałobie rodzeństwo, dzieci oraz żonę Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. W jednym z wywiadów aktorka wyznała, że "wszystko jej go przypomina, a do tej pory wiszą w szafie jego ubrania". Aktorka od czasu do czasu publikuje w sieci fotografie z mężem, by wrócić wspomnieniami do pięknych sielankowych chwil.