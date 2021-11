Rafał Królikowski cierpi po stracie brata: "Potrzeba czasu, by rana się zagoiła"

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku. Dla wszystkich ta informacja była szokiem. Lekarze walczyli o życie aktora, ale nie udało się go uratować. Królikowski pozostawił w żałobie całą rodzinę, która wciąż nie może się otrząsnąć po tragicznym wydarzeniu.

Potrzeba czasu, żeby ta rana się zagoiła. Wszystkie trudne wydarzenia go wymagają. Oraz rozmów, spotkań i dystansu - to jedyne lekarstwo, które świat i życie może nam zaoferować - powiedział.

Królikowscy w trudnym momencie wspierają się, jak tylko mogą. Często spotykają się i rozmawiają, co daje sporo w chwilach żałoby.

Staram się z nimi rozmawiać, wspierać, jeżeli tego tylko chcą, ale trzeba pamiętać, że to dorośli ludzie, więc nie chcę ingerować w ich życie. Zawsze, kiedy się widzimy, mówię im, żeby pamiętali, że jestem, chętnie pomogę - dodał.

Byłem zapatrzony w niego, byłem w nim zakochany. Stanowił mój wzór. Był takim bardem grającym na gitarze, piszącym wiersze. To on pierwszy zdał do szkoły teatralnej, pokazując, że zawód aktora jest dla nas - chłopaków z prowincji - osiągalny - wspominał Królikowski w rozmowie z "Vivą!".