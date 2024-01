Małgorzata Ostrowska-Królikowska wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"? WYMOWNY komentarz aktorki

9876 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ta rodzina jest bezkrytyczna . Jakby mój syn zdradził i porzucił ciężarną żonę , zamieszkał z kochanką , nie opiekował się swoim dzieckiem, unikał alimentów, to wstydziłabym się za niego i za to jak go wychowałam. Ona nie ma takiego poczucia, że popełniła błędy wychowawcze. Jej mąż ją zdradził, miał nieślubne dziecko z nastolatką, a w mediach lubił chwalić się swoją religijnością, konserwatywnymi wartościami i pouczał innych. Brat męża zostawił żonę dla mężczyzny. Teść syna strzelał do ludzi.