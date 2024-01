Marta Warchoł pożegnała 2023 rok W SZPITALU. Jej partnerka była hospitalizowana. "Iwo musi się trochę podleczyć"

Żenua 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Wy nie kumacie w tym Pudlu, że takie artykuly o nołnejmach publikowane TYLKO dlatego, ze maja odmienna od standardowej orientacje przynosza tym srodowiskom więcej złego niż dobrego???. Że ludzie widzą tę nachalność i nie chcą nawet tego czytac? Co nas to obchodzi, kim one sa by o tym pisac. Oczywiste,ze piszecie o tym tylko dlatego ze sa elgiebete 🤦 by "oswajac" ludzi jak tylko sie da z tym zjawiskiem i urabiac opinie społeczną tworzac wrazenie, ze to powszechne. Usuwanie komentarzy nic nie da, opinie sie nie zmienią a ludzie jeszcze bardziej utwierdzą sie w przekonaniu, ze tego typu artykuły to malo udana manipulacja. Skonczcie pliz z tymi "przygodami nolnejmow elgiebete", kogo to???