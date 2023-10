Marta Warchoł odpiera HOMOFOBICZNY ATAK pod zdjęciem pocałunku z narzeczoną: "Jesteśmy rodziną i nie panu o tym decydować" (FOTO)

Filifionka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 175 47 Odpowiedz

Ja w ogole nie rozumiem, co to ludzi obchodzi. Ani to w żaden sposób nie wpływa na ich życie, ani im to nic w życiu nie zmienia. Żyj i daj żyć innym, ludzie, czy prawicowcy i katolicy znaleźliby sens w życiu, gdyby nie prześladowali wszystkich dookoła?