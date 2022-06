Marta Warchoł zaręczyła się Z PARTNERKĄ! "Czekamy na zmianę prawa" (FOTO)

Helena 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Prawdziwa miłość nie potrzebuje się afiszowania, zle to wygląda i niebawem będzie rozstanie. Co by było jak by wszystkie małżeństwa lub narzeczeństwa tak się pokazywały i wysyłały zdjęcia w eter. Skromność nawet w tym związku to może dać szczęście a tak jak wswzyscy aktorzy i inni, tak sie bardzo kochaja a pot4em okazuje się że niezgodność harakterów itp. Wsółczuje nie przemyślanych dezcyzji i zdjęć. A rodzina tylko na tym cierpi, myślicie tylko o sobie. poczekamy, zobaczymy.