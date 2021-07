Marta Warchoł dokonała coming outu! Dziennikarka TVN24 pokazała romantyczne zdjęcie z dziewczyną (FOTO)

OBŁĘD LGBT 1 godz. temu zgłoś do moderacji 330 58 Odpowiedz

Czerwiec 2021. Na całym świecie słowo „mama” jest słowem najczęściej wymawianym przez dzieci jako pierwsze w życiu. To się jednak musi zmienić. Stonewall, czyli największa pozarządowa organizacja LGBT w Europie, zainicjowała kampanię na rzecz zakazu używania wyrazu „matka”. Dlaczego? Ponieważ jest to słowo dyskryminujące, wykluczające i nietolerancyjne. Zamiast tego proponuje się stosowanie wyrażenia „osoba, która urodziła”. Stonewall znany jest z tego, że prowadzi program Champions in Diversity, w ramach którego publikuje co roku prestiżowy Indeks Równości w Miejscach Pracy. Figuruje na nim 850 podmiotów, w tym 250 instytucji państwowych, m.in. brytyjska armia, policja, parlament czy ministerstwo spraw wewnętrznych. Żeby uczestniczyć w owym programie, należy zapłacić roczną składkę, która zaczyna się od 2500 funtów. Pozycja na indeksie zależy od liczby postulatów wysuwanych przez środowiska LGBT, które potem są przyjmowane i wcielane w życie przez pracodawców. W tym roku wśród rekomendacji znalazł się właśnie zakaz używania słowa „matka”. Zaleca się również unikania zwrotów grzecznościowych przed nazwiskami męskimi (Mr) oraz żeńskimi (Mrs, Miss, Ms), a zamiast tego stosowanie wobec wszystkich nieokreślonego zwrotu Mx. Wśród pozostałych postulatów są m.in.: udział kierownictwa w tęczowych marszach; zamieszczanie na swoich stronach internetowych i na kontach w mediach społecznościowych raportów na temat LGBT; umożliwienie dostępu do żeńskich toalet i szatni mężczyznom, którzy zadeklarują się jako kobiety etc. etc. Sprawę jako pierwszy opisał „Daily Telegraph”, a podchwyciły ją inne media brytyjskie. Na Stonewall spadła fala krytyki. Szefowa organizacji Nancy Kelley ma jednak sprawdzoną linię obrony. Jej zdaniem każde stanowisko wrogie wobec ideologii gender można porównać z antysemityzmem.