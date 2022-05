Marta Warchoł CAŁUJE SIĘ z ukochaną na tle plakatów "Vogue'a" zniszczonych przez homofoba-grafficiarza: "NIE ZASPREJUJECIE NAS" (FOTO)

Fszawicka 2 godz. temu zgłoś do moderacji 185 46 Odpowiedz

Słyszeliście co poseł Kropiwnicki (lat 47) z platformy obywatelskiej powiedział? Że jego fundusz emerytalny to wynajem mieszkań, że kupił sobie 9 (dziewięć!) mieszkań, które będą dla niego funduszem emerytalnym (pod wynajm). To ja się teraz pytam: skąd miał ten poseł tyle kasy na kupno 9-ciu mieszkań? A skoro wziął kredyt, to skąd miał zdolności kredytowe na kupno tylu mieszkań? Dziewięć mieszkań, gdzie jedno mieszkaniw w Warszawie kosztuje okolo 500 tysięcy złotych! Z której pensji można kupić lub uzbierać ttle kasy aż na 9 mieszkań??? Dlaczego policja i urząd skarbowy tym się nie zajmie??? Każdy z nas klepie biedę, pensja to około 4 tysięce złotych do ręki, ceny idą w górę, a poseł w wieku 47 lat kupuje 9 mieszkań???? To mówili oficjalnie w telewizji! (Pomijam jego dom czy tam willę, w której mieszka + jego prywatne auta!). Skąd wziął na to kasę?