Małgorzata Potocka ze wzruszeniem wspomina burzliwe małżeństwo z Janem Nowickim: "Był moim IDOLEM, MĘŻEM, PRZYJACIELEM"

W środę 7 grudnia media obiegła smutna wiadomość o śmierci Jana Nowickiego. Mimo że nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, to "Super Express" ustalił, że aktor najprawdopodobniej miał zawał, a w ostatnich chwilach była u jego boku żona Anna. Artystę w pełnym emocji wpisie na Instagramie pożegnał syn, Łukasz Nowicki, publikując przy okazji kilka archiwalnych zdjęć z tatą. Prezenter przyznał, że informacja o śmierci ojca wytrąciła go z równowagi i "tylko grawitacja trzymała go wtedy przy ziemi". Przy okazji mężczyzna podziękował za ciepłe słowa, które spływają do niego w tym trudnym czasie.