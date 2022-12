Łukasz Nowicki żegna ojca: "Tylko grawitacja trzymała mnie przy ziemi. Wczoraj żegnałem się z Tatą. SAM"

W środę media poinformowały, że zmarł Jan Nowicki. Artysta odszedł w nocy z 6 na 7 grudnia w wieku 83 lat. Mimo że oficjalnie nie ujawniono, jaka była przyczyna śmierci, to trochę więcej światła na tę sprawę rzucił "Super Express", który poinformował, że we wtorek w godzinach wieczornych stan zdrowia 83-latka się pogorszył. Żona Anna po północy miała wezwać pogotowie.

Jan był reanimowany. Niestety, nie udało się go uratować. Prawdopodobnie miał zawał - poinformował serwis.

Dziękuję za setki wiadomości, kondolencji - od przyjaciół, bliskich, od tych, z którymi od lat nie mam już kontaktu. Za wsparcie, za dobre słowo, za gotowość do pomocy, gdyby zaszła taka potrzeba. Dziękuje też Tym z Was, których nie znam, a którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych przesłali czułość i otuchę. Wybaczcie, że ślę podziękowania w tej formie. Tu i teraz. Zbiorczo. Ale nie mam siły inaczej. Wczoraj nie odpisywałem, nie odbierałem telefonów, nie oddzwaniałem. Wczoraj żegnałem się z Tatą. SAM. To był nasz czas. Dziękuję - napisał na Instagramie.