Małgorzata Rozenek chce WEJŚĆ DO POLITYKI? "Kadencja w Brukseli oznacza dietę w EURO i zapewnioną EMERYTURĘ w tej walucie"

Rrfr przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zauważcie, że co by o niej nie mówić to pon kolei realizuje swoje plany. Ma zawsze jasno sprecyzowany cel, do którego dąży. I swoje sposoby. Myślę, że gdyby wszyscy dobrze wiedzieli czego chcą i dobrego dążyli - osiągali by swoje marzenia i cele. Najłatwiej mówić, że się ma plecy, poparcie i znajomości. Każdy by z tego korzystał na miejscu osób które od lat tak robią. Na tym polega świat. Od dawien dawna. Na układach etc. Dlatego malkontenctwo w komentarzach będzie zawsze i będzie pochodzić ze strony tych co nic nie robią, nie pchają się i zostaje im narzekanie. A Gośce życzę spełnienia planów, bo to osoba która co by o niej nie mówić jest doskonałym przykładem że można wszystko.