Gwiazdy BUNTUJĄ SIĘ przeciwko Kaczyńskiemu: "Jakie masz prawo wypowiadać się na temat kobiet, jeśli nią nie jesteś?! Nawet z żadną kobietą nigdy nie byłeś?!" (ZDJĘCIA)

Jeśli miał to być program satyryczny, bo w tle słychać śmiechy klakierów, to wyjątkowo mało zabawny. Choć jedno zdanie jest warte uwagi. JEDNO. "Kobiety decydują się na dzieci, albo się nie decydują." Następnym razem prosiłabym pana prezesa, żeby właśnie do takich krótkich wypowiedzi się ograniczał. Nic więcej. Wypowiadać się o rzeczach, o których nie wie się nic ? Ja nie mam odwagi. A tu proszę. Kolejne pseudonaukowe tyrady na temat kobiecego alkoholizmu. Skąd pan to wygrzebał? Proszę to powiedzieć tym kilkunastoletnim pijanym chłopcom, że do ich alkoholizmu to jeszcze ho, ho… ale muszą mieć oko na pijane koleżanki. I gdzie… są te dzieci? Pana dzieci? Skoro pan taki obyty w temacie - napisała.