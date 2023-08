Małgorzata Rozenek chwali się, że ma zawodowo zaplanowany ROK DO PRZODU. Ujawniła też, "kiedy powie sobie dość"

Małgorzata Rozenek jest niewątpliwie jedną z bardziej pracowitych celebrytek. 45-latka dopiero co zakończyła przygodę z "Dzień Dobry TVN", a już zaangażowała się w kolejny telewizyjny projekt. Na razie szczegóły formatu wciąż owiane są jednak tajemnicą.

Małgorzata Rozenek ujawnia, czy "kiedyś powie sobie dość"

We wtorek na kanale Magdy Mołek pojawiła się rozmowa z jej ambitną koleżanką z branży. Podczas trwającej ponad godzinę pogawędki panie poruszyły szereg tematów. Nie obyło się oczywiście bez wątku imponującego zapału Małgorzaty Rozenek. Była gwiazda TVN zapytała "Perfekcyjną" wprost, czy kiedyś zamierza odpuścić szeroko pojęte robienie medialnej kariery?

Czy ty myślisz, że to się kiedyś skończy, czy ty zaśpiewasz jak Agnieszka Chylińska: "Kiedy powiem sobie dość?"? - zapytała.

Nie ma tego we mnie na razie, nawet w takiej perspektywie myślenia "co by było gdyby" - "uspokoiła", wyjaśniając: