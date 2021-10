Małgorzata Rozenek GŁODZI SIĘ przez 3 tygodnie. Musi odpokutować KAWAŁEK PIZZY

Halloween zbliża się już wielkimi krokami. Małgorzata Rozenek postanowiła jednak nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę i rozpoczęła przygotowania do tej zabawy już dużo wcześniej. Gwiazda postanowiła kupić dynie, by móc przystroić dom oraz stracić kilka kilogramów.

Jestem absolutną zwolenniczką takiego oczyszczania organizmu, właśnie o tej porze roku. (...) Dlaczego jesień? To jest idealny moment, żeby rozpocząć post. Ja naprawdę cenię go za takie oczyszczające wartości, które za sobą niesie - przekonuje.

Nasycone po lecie, pełne makro- i mikroelementów, witamin i wszystkich wartości odżywczych, mają najbogatsze składy, dlatego są, w tym momencie, najlepszą bazą do przeprowadzenia takiego postu. Ja przeprowadzam go przez trzy tygodnie plus tydzień wychodzenia - wyznała.

Po lecie, gdzie zdarza mi się, a to kawałek pizzy, a to coś, jakieś złe przekąski, jakieś lody... Wiadomo, jak to jest na wakacjach, więc normalne jest to, że jem dużo więcej niezdrowych rzeczy niż normalnie. I nie zamierzam sobie tego odmawiać, bo bez przesady, żyjmy jak ludzie - stwierdziła.