Małgorzata Rozenek w towarzystwie synów i fotografów odwiedza CMENTARZ ubrana w stylowe ŚNIEGOWCE (ZDJĘCIA)

Nudle 2 godz. temu 265 5

Dziecko ubrane pod kolor, do tego ustawka z fotografami na cmentarzu😅 ktoś jeszcze uważa,że ta pani jest interesująca? Zaraz ucichnie o niej, jak o wiele ludzi innych. Np Mucha była taka,że wyskakiwała z lodówki, ale się skończyło i jest sza. No ale Mucha to przynajmniej aktorka, więc jej obecność w mediach była uzasadniona. Tu, produkt wydmuszka, pani reklamówka