Wzruszona Małgorzata Rozenek pozuje z Henrykiem: "Mały cud, który ZMIENIŁ NASZ ŚWIAT" (FOTO)

Nie mogłam mieć dzieci przez 10 lat i okazało się że dzięki invitro mam dziś córkę i to że zaszłam w ciąże poprzez takie leczenie spowodowało że mogłam mieć dziecko drugi raz w sposób naturalny .Mam dwie cudowne córki które wyglądają jak bliźniaczki rok po roku i w życiu nikt z was by nie stwierdził która jest jak poczęta bo to tylko ludzkie ograniczenia w głowie a nie fizjologia czy natura ludzka .