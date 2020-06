Radosław Majdan pokazał ZDJĘCIE SYNKA! "To najszczęśliwszy dzień mojego życia" (FOTO)

Ciąża Małgorzaty Rozenek to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy w branży rozrywkowej. "Perfekcyjna Pani Domu" nie ukrywała, że walka o dziecko trwała w jej przypadku bardzo długo, a "odmienny" stan to efekt pomocy specjalistów od zapłodnienie in vitro.