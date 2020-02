Małgorzata Rozenek i jej ciążowy brzuszek wylegują się na huśtawce. Fani żartują: "Tłusty czwartek dobrze wjechał"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan niedługo doczekają się pierwszego wspólnego dziecka. Obecnie para wychowuje dwóch synów Małgosi z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem - Tadeusza i Stanisława, a już niebawem dołączy do ich rodziny trzeci chłopiec. Małgosia niedawno wyjawiła, że wybrali już imię dla synka. Przy okazji zdradziła, że cieszy się, że znów urodzi chłopca, ponieważ nie wie, czy byłaby dobrą mamą dla dziewczynki.

Choć Małgosia jest już w zaawansowanej ciąży, cały czas pozostaje aktywna. Niedawno pozowała na ściance nowo otwartego parku wodnego, a w czwartek relacjonowała w mediach społecznościowych pobyt w górach.

Okazuje się, że nawet ogromne pokłady energii Małgorzaty Rozenek kiedyś się kończą. Gwiazda na swoim profilu na Instagramie opublikowała uroczą fotografię z huśtawki w hotelu, na której wypoczywa razem z synem. W najnowszym wpisie przyznała, że jej organizm potrzebuje 9-10 godzin snu, żeby móc normalnie funkcjonować kolejnego dnia:

Zawsze chodzę wcześnie spać, bo mój organizm potrzebuje co najmniej 9 godzin snu do regeneracji, teraz to minimum 10. Przykładam ogromną wagę do snu, bo to z niego czerpie siłę na kolejne wyzwania. Ten czas przed zaśnięciem jest dla mnie ważny, bo wtedy w spokoju własnej głowy, podsumowuję dzień i planuje następne. Takie spokojne, szczęśliwe wieczory to największa radość i siła. Coś czuję, że za jakiś czas, na jakiś czas będą tylko wspomnieniem 🤱😉Dlatego korzystam 💕 spokoju w sercu i miłości najbliższych na ten wieczór Wam życzę - czytamy.

Na fotografii Małgosia eksponuje pokaźnych rozmiarów ciążowy brzuszek. Fani nie przepuścili okazji, by serdecznie zażartować ze swojej idolki:

"Widzę, że Tłusty Czwartek dobrze wjechał" - napisał jeden z obserwatorów.

Pojawiły się również komentarze, w których fani przyklaskiwali Małgosi, że ostatnie chwile wykorzystuje na sen:

"Oj tak, lepiej teraz korzystać z możliwości długiego spania, bo jak przyjdzie dzidzia na świat, to może być różnie" - pisze.