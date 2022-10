Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński wygrali w "Milionerach" ASTRONOMICZNĄ SUMĘ! Internauci oceniają: "Piękna gra vs Nie powinna brać udziału"

Widz TVN 41 min. temu zgłoś do moderacji 144 2 Odpowiedz

Zachowanie pani Małgorzaty Rozenek Majdan w tym odcinku było żenujące. TVN gdzie szacunek do WIDZA??? A tak na marginesie UDAWAĆ też trzeba umieć. Na kilometr było widać, że to USTAWKA. W czasach, gdy stacja powstawała taka AMATORKA bez warsztatu dziennikarskiego, wiedzy i MINIMALNYCH kompetencji, do prowadzenia programu na żywo nigdy by nie została zatrudniona. Po prostu WSTYD i tyle. 🤦‍♀️