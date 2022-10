Małgorzata Rozenek poszła po pomoc do LOGOPEDY: "Już widzę POPRAWĘ"

Rozenek podeszła do treningu głosu w ten sam sposób, w jaki podchodzi do treningów na siłowni. Również na tej płaszczyźnie pozostaje wierna swojej mantrze: "dla chcącego nic trudnego".

To są ćwiczenia oddechowe. Cały organ, który wydaje głos, jest takim samym mięśniem, jak biceps czy pośladek. Ta świadomość, że wiesz, jak powinien pracować i tego, że tak jak na treningu ćwiczysz swoje ciało, tak jesteś w stanie wyćwiczyć swój głos, jest to dla mnie ogromnym ułatwieniem, bo ja głęboko wierzę w to, że jeżeli się chce to się może - przekonuje nowa prowadząca DDTVN.