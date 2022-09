Widzowie surowo oceniają kolejny występ Małgorzaty Rozenek w "DDTVN": "Mniej o sobie, bo nas pani ZAMĘCZY"

Jak widać pierwszych kilka odcinków z udziałem Rozenek póki co nie wystarczyło, aby zjednać sobie serca całej widowni. W czwartek, zaraz po dyżurze gwiazdy internauci ruszyli na instagramowy profil Dzień Dobry TVN, aby podzielić się swoimi opiniami na temat dziennikarskiego warsztatu Małgorzaty. Oceny były niestety w dużej mierze nad wyraz surowe, co jedynie dowodzi, że rozpoznawalność Gosi jest w tym przypadku sporą przeszkodą.

Oglądam pierwszy raz z tą parą prowadzących. Pan Krzysztof ok, ale pani Majdan do zmiany, czyli do dymisji; Pani Małgorzato, trochę mniej o sobie, więcej powściągliwości, bo nas Pani zamęczy; Żarty, przerywanie wywiadów, błędy i ograniczone słownictwo, niestety próbowałam oglądać, ale to boli. Rozumiem, że każdy potrzebuje czasu, żeby się wdrożyć, ale przy programie na żywo tego czasu nie ma; Mieli Pieńkowską, a teraz mają Rozenek. W końcu widzowie postawią na swoim i wyleci.