Małgorzata Rozenek w szarościach i fikuśnych bamboszach wyłania się ze studia "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Na szczęście nie zmąciło to w żaden sposób humoru Małgorzaty, która tego dnia opuszczała studio TVN na Marszałkowskiej w wyjątkowo dobrym nastroju. Celebrytka zaprezentowała przed fotoreporterami nie tylko szeroki uśmiech, ale i szary komplecik (najpewniej własnego projektu), do którego dobrała osobliwe bambosze z plastikowymi aplikacjami w postaci grubego kolorowego łańcucha. Jest to niewątpliwie jeden z ciekawszych wariantów stylizacji "po bułki", jakie widzieliśmy w ostatnich miesiącach.