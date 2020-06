Małgorzata Rozenek i mały Henio wyszli ze szpitala

Anka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszystkie używacie filtrów, na fejsbuku instagramie, więc czemu jej to wywlekacie. Jest zwykłą kobietą, urodziła dziecko, jest opuchnieta, zmęczona jak każda mama kilka dni po porodzie. Dajcie spokój. Wygląda normalnie hejt, jakby się wystylizowała jak Lewa, i udawała, że już wróciła do stanu sprzed ciąży, też byście hejtowali. Ludzie dajcie żyć. Zanim kogoś ocenicie, obrazicie spójrzcie najpierw w lustra ,może tam jest więcej do poprawy niż u innych.