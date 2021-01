Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan szukają gruntu pod BUDOWĘ NOWEGO DOMU. Działka, która ich interesuje, jest warta... 1,5 MILIONA!

Jak się okazuje, ciężka praca popłaca, bowiem przedsiębiorczej Gosi udało się uzbierać na tyle środków, by zainwestować w budowę wymarzonego domu. Jak dotąd Majdany mieszkały w "kawalerce" Radzia, która w związku z pojawieniem się na świecie Henryka zaczęła się robić najwyraźniej odrobinę za ciasna.

Według najświeższych medialnych informacji Małgosia i Radzio na dobre rozpoczęli intensywne poszukiwania idealnego gruntu pod postawienie domu. Jak donosi Super Express, kilka dni temu odwiedzili modne podwarszawskie miasteczko, gdzie w willowej dzielnicy oglądali jedną z działek. I to nie byle jaką, bowiem o powierzchni ponad 3 tysięcy metrów kwadratowych. Wartość gruntu to koszt nawet 1,5 miliona złotych. Zdaje się jednak, że Majdany są na tyle zdeterminowane, by zamieszkać w domu z ogrodem, że cena nie gra roli.