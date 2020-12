Małgorzata Rozenek szuka NOWEGO DOMU. "Rozglądają się za WILLĄ z dużym ogrodem"

Tina 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Dziwie sie,ze jeszcze domu czy willi nie maja bo napewno ich stac Zwykli ludzie nie celebryci maja piekne domy,a oni z ich zasiegami popularnoscia moga miec palac a nie tylko dom...a tu maja mieszkanie,majac ich mozliwosci bym juz dawno dom miala tymbardziej,ze pierwszej mlodosci to nie sa,to kiedy ten dom miec beda po 60?nie,ze wiek wyponinam,ale taka prawda Wygladaja pieknie razem,Majdan pasuje do Rozenek i odwrotnie...kto by pomyslal,ze procz Dody on bedzie miec taka kobiete,Goska lepiej do niego pasuje,noi jest sliczna z przerobkami i bez