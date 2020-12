Małgorzata Rozenek odwiedza klinikę medycyny estetycznej w drodze do Urzędu Skarbowego

Atri 1 godz. temu zgłoś do moderacji 246 9 Odpowiedz

Jeszcze jeden artykuł o pięknej Małgorzacie Rozenek i znowu wszyscy się nią zachwycają, tysiące lajków, setki wypasionych pochlebstw aż do przesady, no ileż można lukrować pączka z wystawy, niedostępnego zwykłym zjadaczom suchego chleba? Te cukierkowe komentarze o Małgoni są jednak świetne jako dodatek do gorzkiej kawy sączonej leniwie w czasie beztroskiego buszowania w plotkarskim kociołku, jednak nie da się nie zauważyć, że w tej beczce komentatorskiego miodu, dziegciu też nie brakuje. To paszkwile o biednej Dodzie. Wyśmiewanie, szydzenie wręcz z owej Dodzi, w sposób naprawdę przykry dla tej poczciwej skądinąd biedaczki. No jak tak można, Papy rodacy chociaż w połowie? Czy to jest cacy ten buch po jej łysej głowie?