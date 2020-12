Po porannym dyżurze na planie "Dzień Dobry TVN" Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła odwiedzić zaprzyjaźnioną klinikę piękna.

kaka 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

No nie wiem, w tym płaszczu i wielkich nogawkach wygląda potężnie a przeciez jest drobna. Co do kliniki - nie wiem co fajnego jest w tym, że ktoś ci dłubie przy twarzy i paćka czymś. Nigdy tego nie zrozumiem.