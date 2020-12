TYLKO NA PUDELKU: Jacek Rozenek nie ma pieniędzy! "Teraz to Gośka wspiera go finansowo"

nata 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Jestem ciekawa, czy jakby to Małgorzata zachorowała, a byłaby singielką, czy były mąż by jej pomógł. Mężczyźni nie sprawdzają się w takich sytuacjach, jak niepełnosprawność w rodzinie. Moja koleżanka pracuje w ośrodku, do którego trafiają ludzie po udarach, wypadkach. Mówi, że zauważyła taką tendencję. Jak do ośrodka trafia sparaliżowany mąż, żona często przyjeżdża, odwiedza, wspiera, przywozi jedzenie, opiekuje się. Jak do ośrodka trafia sparaliżowana żona, mąż na początku przyjeżdża często, potem coraz rzadziej. Jeśli okazuje się, że pomimo rehabilitacji żona do końca życia będzie niepełnosprawna, przestają przyjeżdżać. Po zakończonej rehabilitacji, kobieta jest odbierana przez dorosłe dzieci albo matkę, bo mąż odszedł.