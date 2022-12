Małgorzata Rozenek już ma ambitne plany na nowy rok. Chce spróbować... ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO

2022 rok powoli dobiega końca, dlatego nadszedł już czas na podsumowania ostatnich miesięcy oraz snucia ambitnych planów na kolejne. Małgorzata Rozenek ma za sobą wyjątkowo intensywny czas, a o jej popisach w "Dzień dobry TVN" od tygodni rozpisują się wszystkie media. Jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc Gonia jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

Małgorzata Rozenek o planach na nadchodzące miesiące: "Ten rok będzie dla mnie rokiem 'co, jeżeli'"

W połowie grudnia rodzime media informowały, że Małgorzata Rozenek chce startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Super Express" donosił wówczas, że wszechstronna celebrytka pragnie wspierać inicjatywy dotyczące in vitro, a jej obecność wśród kandydatów opozycji ma pomóc "pociągnąć listę". Sama zainteresowana jeszcze nie odniosła się do sprawy.

Okazuje się jednak, że nie można wykluczyć takiej opcji, bo Gosia ma na najbliższy rok niezwykle ambitne plany. Reporterka Jastrząb Post postanowiła wypytać żonę Radosława Majdana o postanowienia noworoczne, a konkretnie o to, co chce robić przez najbliższe miesiące. W odpowiedzi Rozenek twierdzi, że nie lubi planować, bo woli działać.

Ja jestem w ogóle przeciwniczką postanowień noworocznych w tym sensie, że uważam, że taka tendencja odkładania czegoś na potem powoduje, że przestajemy to realizować. Ja jestem w ogóle zwolenniczką takiego podejścia, że moment, w którym zdecyduję się na coś, to jest to moment, w którym zaczynam to wdrażać - zaczęła. Powiem ci pierwszej - jeszcze tego nawet nigdzie do siebie nie wrzucałam, że ten rok będzie dla mnie rokiem "co, jeżeli". Jest takie zdanie, które sobie zawsze bardzo często powtarzamy, że "jeżeli bym dała z siebie wszystko, pilnowała swojego sposobu odżywania, regeneracji itd.", a ja w tym roku postanowiłam, że to jest rok, w którym wszystko będzie zrealizowane i cieszę się na to.

Małgorzata Rozenek ma nowe hobby. "Ma mnie rozwijać jako osobę"

Następnie Gosia ujawniła, że w ramach roku "co, jeżeli" zamierza poświęcić się nowej pasji. Wybrała niezwykle ambitny i pracochłonny sport, jakim jest... łyżwiarstwo figurowe. Na razie zapewnia, że zaczęła treningi, a efekty pracy nad nowym hobby pragnie na razie zachować dla siebie.

Ale tak naprawdę to, co jest taką moją nową rzeczą, którą chcę spróbować to - uwaga - łyżwiarstwo figurowe. I jestem już po pierwszych treningach. To jest coś, co robię prywatnie, coś, co robię dla siebie, coś, co ma rozwijać mnie jako osobę i nie ma to nic wspólnego z żadną pracą zawodową - ogłasza i wyjaśnia powody: Chodzi mi o to, aby mieć aktywności, które są nie tylko aktywnościami w środku, ale też na zewnątrz. Chcę oddychać świeżym powietrzem, a ponieważ trenuję na torze, który jest otwarty bliżej mojego domu, to tam jest bardzo dużo świeżego powietrza.

Polityka, teraz łyżwiarstwo figurowe... Wygląda na to, że przed celebrytką kolejny intensywny rok. Jesteście na to gotowi?

