Małgorzata Rozenek już szykuje się do WYPROWADZKI syna. Postawiła mu jeden warunek: "Jeśli za nim bardzo zatęsknię..."

Iwona 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

To jest szaleństwo. Syn za rok wyjeżdżą a to już drugi artykuł o tym. Ze podjął decyzję, że ma to być w Europie. Zaraz będzie, że musi co miesiąc do domu przylatywac, że codziennie SMS, a im bliżej wyjazdu, tym częściej i wiecej- jaka walizkę zabierze, ile par spodni itp. STOP!