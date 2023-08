Małgorzata Rozenek wkracza w NIEBOTYCZNIE WYSOKICH butach na Campus Polska. Perfekcyjna stylizacja? (ZDJĘCIA)

Lalek 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ale się wciska wszędzie, i to tam, gdzie nie trzeba. Akurat ona w kampanii wyborczej tylko zaszkodzi. Zamiast kompetentnych ludzi, biorą celebrytkę bez talentów i zainteresowań, której osiągnięciem życiowym jest urodzenie dzieci za pomocą invitro. Zakompleksione Grażynki zrobiły z niej gwiazdę i dalej traktują jak jakąś boginię, bo same mają tak nieciekawe życie,że rozmowa z "gwiazdą" na ig to spełnienie marzeń. Dramat i porazka