Małgorzata Rozenek kontynuuje relacjonowanie ślubnego wyjazdu Omeny Mensah. Pokazała, gdzie się zatrzymali. "Jest SZTOS" (FOTO)

Małgorzata Rozenek relacjonuje kolejny dzień na Bali. Tak spędzają czas po hucznym ślubie Omeny Mensah i Rafała Brzoski

Choć ceremonia miała miejsce we wtorek, nowożeńcom i ich gościom ewidentnie ani się śni wracać do Polski. Za sprawą obszernych relacji Małgorzaty Rozenek wiemy, że zarówno ona z Radkiem, jak i Omenaa z Rafałem kontynuują indonezyjski wywczas. Nie byczą się jednak na plaży czy nad basenem, a starają się poznawać lokalną kulturę. "Perfekcyjna" opublikowała np. wideo z wyprawy do muzeum masek i kukiełek.