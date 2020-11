Małgorzata Rozenek leży w szpilkach na wynajętej kanapie i żali się: "Nasze życie jest GEHENNĄ"

Mmm 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Ale swoja droga ze one nie maja depresji z powodu kontrastu rzeczywistosci z instalajfem? Mam 32 lata- dzisiaj spojrzalam w lustro i zobaczyłam przemijajacy czas. Skora nie tak jedrna, pierwsze zmarszczki, opadające policzki, zmęczone oczy. Jestem sama, przyjaciolki maja własne zycie, praca mnie wkurza i doluje. A na insta? Wieczna impreza, Zawsze roześmiana z dziewczynami wokolo, swietne stylowki twarz po fotoszopie czy filtrach jak u 20latki. Nie wiem jak one moga tak codziennie? Ja patrze i widze inna osobe i nie potrafie zaakceptować tego co widze :(