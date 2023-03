Małgorzata Rozenek mieszka W BARTERZE?! To nie ona płaci 30 tysięcy miesięcznie za dom... "Wiem, co to znaczy oszczędzać"

W połowie zeszłego roku Małgorzata Rozenek zdecydowała się na życiową rewolucję. Obrotna celebrytka przeprowadziła się wraz z "gangiem Majdana" do malowniczej willi, której miesięczny wynajem kosztuje słynną familię aż 30 tysięcy złotych. Gosia dzielnie relacjonowała w sieci walkę z kartonami, w której pomagali jej mąż i zatrudnione na tę okazję asystentki.

Małgorzata Rozenek mieszka w okazałej willi. Teraz wyznała brutalną prawdę

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Małgorzata Rozenek zakończyła proces przeprowadzki do "skromnej" posiadłości, której właścicielami są Modest Amaro i jego małżonka. Potem chwaliła się zresztą tym, jak udekorowała dom na Halloween, a kilka tygodni później także na Boże Narodzenie, regularnie publikując zdjęcia dostosowanych do okazji wnętrz. Nie kryła dumy z efektu.

Wszystko ma jednak swoją cenę, bo miesięczny koszt, o którym pisze się w mediach, zdecydowanie do najniższych nie należy. Teraz okazuje się, że Małgosia nie musi sobie tym zaprzątać głowy, bo... to nie ona płaci za wynajem. Celebrytka i jej bliscy mieszkają bowiem w bajecznej willi w barterze, bo... "wynajmuje ją dla nich firma".

To nie ja wynajmuję, tylko firma wynajmuje dla nas. Gdybym to miała robić ja, to nie wiem, czy w swoim rozsądku bym się na to zdecydowała. Prowadzimy dom, w którym jest troje dzieci, więc to wszystko jest dla nas odczuwalne. Żyjemy w czasach, w których polskim rodzinom jest coraz trudniej - ujawniła w rozmowie z "Faktem".

Małgorzata Rozenek wspomina o budowie wymarzonego domu. Narzeka na drożyznę

Wydawałoby się, że hojne wsparcie finansowe z pewnością ułatwia Goni proces budowania wymarzonego domu, o którym wspomina już od dawna. Nic bardziej mylnego, bo celebrytka twierdzi, że stara się żyć oszczędnie, a przez galopujące ceny staje się to coraz trudniejsze. Zapewnia też, że "wie, co to znaczy oszczędzać".

Mam takich swój wymarzony dom i on jest w trakcie realizacji i tu, jeśli możemy mówić o drożyźnie, to jest to temat rzeka i spore wyzwanie. Wbrew pozorom jestem osobą bardzo rozsądną i nie wydaję pieniędzy lekką ręką i nie trwonię ich bez sensu. Może dlatego, że pierwsze poważne pieniądze zaczęłam zarabiać, jak już byłam mamą i jak masz dzieci, to zawsze odruchowo myślisz, żeby najpierw zaspokoić ich potrzeby. Nie da się tego zrobić, jeśli nie szanuje się pieniędzy, także wiem, co to znaczy je oszczędzać - wyznała.

Kiedy więc Rozenek zrezygnuje z życia w opłacanej w barterze willi? Tego nie ujawniono, ale w 2021 roku wspominała, że są wraz z Radosławem Majdanem dopiero na etapie załatwiania odpowiedniej dokumentacji. Zakładamy jednak, że w luksusowej willi za 30 tysięcy miesięcznie też można żyć komfortowo, więc czas chyba ich specjalnie nie goni...

