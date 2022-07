Małgorzata Rozenek świętuje zakończenie przeprowadzki do willi za 30 tysięcy miesięcznie i ubolewa nad Georgusiem: "Jest taki NIESWÓJ"

Pytałyście o Georgusia. No Georguś bardzo przeżył przeprowadzkę, bardzo. Przez pierwsze kilka dni nie mógł się odnaleźć, co jest dziwne, bo psy z nami podróżują i często im się zdarza przebywać w innym miejscu zamieszkania niż to, do którego są przyzwyczajone. Ale tu chyba czuł, że to jest koniec jakiejś ery i chyba był zaniepokojony. Powoli to się zmienia. Z naciskiem na powoli. Chyba jest taki nieswój.