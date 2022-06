Małgorzata Rozenek namawia do przeczytania książki byłego męża, promując ją na Instagramie: "To emocjonalny i merytoryczny opis tej choroby"

W maju 2019 roku Jacek Rozenek trafił do szpitala z powodu rozległego udaru mózgu. Problemy ze zdrowiem spowodowały, że były mąż Małgorzaty Rozenek zmuszony został do zawieszenia kariery aktorskiej i skupił się na rehabilitacji, aby dać sobie szansę na powrót do pełni sprawności.

Cała sytuacja była ogromnym ciosem dla samego Jacka, jak i jego rodziny. Rozległy udar, jakiego doznał aktor, był również niemałym zaskoczeniem dla jego byłej partnerki – Małgorzaty Rozenek, która pomimo rozwodu pozostaje z nim w dobrych relacjach.

Dzięki rehabilitacji aktor znany z "Barw Szczęścia" był w stanie dość szybko wrócić do pracy. Po siedmiu miesiącach od przykrego zdarzenia pojawił się na planie zdjęciowym. Były mąż "perfekcyjnej pani domu" wielokrotnie powtarzał, iż wcześniej jego wiedza na temat udaru była znikoma, dlatego postanowił napisać książkę, w której podzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem, a także wyjaśni skomplikowane kwestie medyczne. I tak oto powstała książka "Padnij, powstań. Życie po udarze".

W poniedziałek na swoim Instagramie Małgorzata Rozenek opublikowała post, w którym zaprezentowała nowość od byłego męża, informując, że nie jest to jedynie opis historii Jacka, ale również "merytoryczny opis tej choroby".

"Udar zmienił moje życie. Ale był też najcenniejszą lekcją, jaką mogłem dostać. Dzięki niemu zrozumiałem, jak wielka siła jest we mnie." Tak, dwa lata po przebytym udarze, mówi Jacek. To były dwa lata ciężkiej rehabilitacji i walki o powrót do normalności. Ta książka jest tego zapisem. Sięgnijcie po nią. To nie tylko emocjonalny, ale i dzięki rozmowom z ekspertami, merytoryczny opis tej choroby. Współpraca przy jej pisaniu z Sergiuszem Pinkwartem nadała jej tempo i lekkość, mimo ciężaru tematu. Ta książka pokazuje, też jak ulotne potrafi być życie. Warto przeczytać - czytamy.

Małgosia znalazła również chwilę w ciągu dnia, by zachęcić internautów do sięgnięcia po książkę byłego męża.

To zapis naprawdę tragicznych dla całej naszej rodziny, ale szczególnie dla Jacka momentów związanych z jego stanem zdrowia. To książka, która nie tylko opowiada o tym, co się wtedy działo, ale to też jest książka, która edukuje, pozwala zrozumieć czym jest udar, pozwala nauczyć się go przewidywać i radzić sobie z jego skutkami - powiedziała "perfekcyjna".

