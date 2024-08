Małgorzata Rozenek obskoczyła DWA eventy jednego dnia. Zaprezentowała się w kreacjach odsłaniających jej OPALONE nogi

Rysio 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jutro widzę się z kolegą. Kumpel lat 37, zawsze był osobą ociężałą umysłowo i pozbawioną ambicji. Skończył biotechnologię, na wielki przemysł był za cienki, więc uciekł w naukę, zrobił doktorat i zatrudnił się w PANie (jednym z instytutów PANu, czyli, jakby ktoś nie wiedział, Polskiej Akademii Nauk). Tam opiekował się magistrantką kolegi z uniwerku, i tak się nią zajmował, że skończyli w wyrku. Minęło półtora roku, ona zakochana, zaczyna przebąkiwać o zaręczynach i ślubie (delikatne sugestie) a on nie posiada się ze zdumienia, że trafiło mu się, ofierze losu i ślepej kurze, takie ziarno. Ostatnio gadaliśmy przez telefon. Opadły go wątpliwości. Mówi mi: "Chyba z nią zerwę". Odpowiadam: "Oszalałeś. Pana Boga za stopy chwyciłeś, trzymaj mocno, bo jak puścisz, to już tylko zostanie Ci wybór między Renatą Grabowską a men*licami z dworca centralnego". On na to: " Dziewczyna młoda, atrakcyjna, mogłaby przebierać w chłopcach w swoim wieku, na dokładkę z dobrego domu (ojciec jest jakąś szychą i kupił jej mieszkanie z okazji obrony pracy licencjackiej; ja swoje dopiero zaczynam spłacać), jeździ Merolem (ja mam 15-letnią Skodę) i zakochała się w takim bezwartościowym śmie*iu, jak ja. To byłby mezalians XXI wieku! Jej ojciec, o dziwo, mnie zaakceptował. Z jednej strony się cieszę, ale z drugiej - czuję się jakoś nieswojo, jak oszust, nie wiem, jak konkwistador kupujący od wodza Indian Manhattan za wódkę i paciorki... Mam wyrzuty sumienia i chyba z nią zerwę...". No i jutro spotykamy się i będziemy radzić. Pisząc szczerze, to bardziej przyjaciel niż kolega, kocham go jak brata, pomimo, że jest taką ofermą i przy*łupem. Zastanawiam się, co mu doradzić. Moim zdaniem, trzeba brać, jak dają. Na jego miejscu nie słuchałbym sumienia, tylko korzystał z okazji i się ożenił z tą "księżniczką", nawet samemu będąc "żebrakiem". Z drugiej strony, może coś mi umknęło. Może faktycznie takiej przepaści nie da się zasypać miłością i dobrymi chęciami i ostatecznie próba oszukania losu przyniesie więcej szkód i rozczarowań aniżelu szczęścia i pożytku? Tak sobie głośno myślę i porządkuję refleksje. Prawie na pewno powiem mu jutro, by w to wchodził, ale jeżeli ktoś był tu w podobnej sytuacji, to chętnie skorzystam z jego doświadczeń.